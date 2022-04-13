Oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

EastEnders adlı diziyle yıldızı parlayan İrlandalı oyuncu Melanie Clark Pullen, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Adını duyurduğu "EastEnders" adlı dizide "Mary Flaherty" karakterine hayat veren Melanie Clark Pullen'ın, geçtiğimiz 29 Mart'ta hayata veda ettiği açıklandı.

2019 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan Pullen, bir yıl sonra hastalığı yendiğini açıklamıştı.

2020'de The Irish News'a konuşan Melanie Clark Pullen, o dönemde vücudunun kanserden tamamen arındığını söylemişti.

Fakat geçtiğimiz yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıkmıştı. İrlandalı oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı.

Ancak tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Pullen hayata veda etti.

Ünlü oyuncu geriye acılı eş ve 3 çocuk bıraktı.