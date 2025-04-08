  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti

Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti

Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti
Güncelleme:

Oyuncu Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden sessiz kaldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan oyuncu Metin Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden sessiz kaldığını ilk kez açıkladı. 

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Metin Yıldız, sessizliğinin nedeni olarak film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını öne sürerek gerekçe gösterdi.

Yıldız'ın paylaşımı tepkilere neden oldu. "Kişisel meşguliyetlerinizi ülkenin demokrasi mücadelesinin önünde tutmak milletin iradesine gölge düşürmekten başka bir şey değildir", "İmamoğlu bildiğin liyakata önem veriyormuş, taleple telefonla iş yapmıyormuş ben buradan bunu anladım" şeklinde yorumlar yapıldı. 

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Merhaba Arkadaşlar 

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay.. 

Neden mi Söyliyeyim ; 

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz.. 

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım.. 

Kazandı 

Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019 da Fatsadaydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..

Kazandı

İki sene sonra 

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi 

Kalemini Aradım 

Yazmadı

Cevap geldi 

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine.. 

Bakıyorum 

O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:) 

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..

Soran olursa da söyleyin..

Çok Yoğunum..."

text-ad
Etiketler metin yıldız ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Milyonların gözü MEB'e çevrildi Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Milyonların gözü MEB'e çevrildi Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Trump, Netanyahu yanındayken Erdoğan'a övgüler dizdi Trump, Netanyahu yanındayken Erdoğan'a övgüler dizdi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Yeğenini okuldan almak isteyen dayı ortalığı birbirine kattı Yeğenini okuldan almak isteyen dayı ortalığı birbirine kattı
Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek