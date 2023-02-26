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Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
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17 Ocak'ta katıldığı galada kalp krizi geçiren ve bir süredir tedavi gören oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti.

Oyunculuk kariyerine 1985'te 'Kaşık Düşmanı' ile başlayan Muhlis Asan, önceki akşam 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Arkadaşlarına destek olmak için giden Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı.

KALBİ DURDU
Edinilen bilgiye göre taksiye binip ablasıyla birlikte evine dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan'ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Muhlis Asan'ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Her gün uyandırılarak durumu kontrol edilen Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesi usta oyuncunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Usta oyuncu, bugün öğlen Şişli camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Ayazağa mezarlığına defnedilecek.

Etiketler muhlis asan tiyatro sinema
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