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Oyuncu Pelin Öztekin'e iğrenç taciz!

Oyuncu Pelin Öztekin'e iğrenç taciz!

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden aldığı cinsel içerikli mesajları ifşa etti.

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden ünlü oyuncu Pelin Öztekin, uzun süre babasını kaybını atlamadı. Yeni yeni kendine gelen ve sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncun başı bu aralar, bir takipçisi yüzünden dertte. Ancak takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla dayanamayan Öztekin, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşa etti.

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"
Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına "Yalarım" ve benzeri tarzda yorumlarda mesaj atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.

Etiketler pelin öztekin taciz instagram
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