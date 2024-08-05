Oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta tiyatro oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, geçtiğimiz ay pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Çeyrekbaşı'nın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Oyuncular Sendikası, "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde bir açıklama yaptı.