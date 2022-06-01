  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Oyuncu Sinem Ünsal ölümden döndü

Oyuncu Sinem Ünsal ölümden döndü

Oyuncu Sinem Ünsal ölümden döndü

Oyuncu Sinem Ünsal ve yapımcı Nisan Ceren trafik kazası geçirdi. Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ile ekrana dönmeye hazırlanan, Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı.

ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI
Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi özel bir hastanede geçireceği öğrenildi.

Etiketler sinem ünsal trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar/TL için bir korkutan tahmin daha
Galata'da kendini yakan gence müdahale eden esnaf: ''İlk başta gösteri sandım''
Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi!
İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi için yeni karar
6 yıldır birlikte olan ünlü çift evleniyor!
Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio ölü bulundu
El değmemiş doğa harikası: Nemrut Kalderasına turist akını başladı
Akşener: ''Bu yasaya göre önce Erdoğan'ın tutuklanması lazım''
Zorunlu trafik sigortasına yüzde 25 zam geldi