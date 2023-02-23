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Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Kalbimizi kırmayın artık

Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Kalbimizi kırmayın artık
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Oyuncu Uğur Aslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fırsatçılara isyan etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; çevre illere yoğun bir göç başladı. 

Artan göç dalgası sonrası kentlerde kira fiyatlarının katlanması da büyük tepkiye neden oluyor. 

"YETER, CENAZELERİMİZİN ÜZERİNDE TEPİNMEYİN ARTIK"
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden oyuncu Uğur Aslan, sosyal medya hesabından kira artışına ve yağmalamaya tepki gösterdi.

Aslan, paylaşımda, "Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİZİ KIRMAYIN ARTIK"
Aslan, bir sonraki paylaşımına da “Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce…” notunu düştü.

Etiketler uğur aslan deprem isyan fırsatçı
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