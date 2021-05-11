Ozan Güven'den flaş karar! Evini tamamen boşalttı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ozan Güven geçtiğimiz günlerce Cunda Adası'na yerleştiği haberlerle gündeme gelmişti. Ozan Güven'in Levent'teki evini tamamen boşalttığı iddia edildi.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla açılan davası devam eden Ozan Güven gözlerden uzak yaşamak için İstanbul Levent’teki evinden bir süreliğine ayrılmıştı.

Posta gazetesinin haberine göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası'na taşınan 45 yaşındaki oyuncunun, evi tamamen boşaltması dikkat çekti. Önceki gün Ozan Güven'in Levent'teki evinin kapısına yanaşan kamyona, içeride ne var ne yoksa yüklendi ve Cunda’ya götürüldü.

En son rol aldığı ‘Babil’ dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Deniz Bulutsuz ile davası sonuçlanana kadar mesleğine dönmeyeceği öğrenilmişti.

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin davanın görülmesine Ocak 2021'de başlanmıştı.

Hakim karşısına çıkan Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin TL geliri olduğunu söylemişti. Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin TL geliri olduğunu belirtmişti.

Mahkeme, olayı gören kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, Deniz Bulutsuz’un çenesindeki yara izinin kalıcı olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmetmişti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, suç aleti sayılan abajurun silahtan sayılıp sayılamayacağının tespiti için bir sonraki celse getirilmesine karar verilmişti.

Öte yandan Mahkeme, Ozan Güven’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar vermişti. Böylece ünlü oyuncunun duruşmalara gelme zorunluluğu kalkmıştı.