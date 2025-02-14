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Ozan Güven'e büyük şok: 11 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Ozan Güven'e büyük şok: 11 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
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Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 11 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Deniz Bulutsuz için de ''basit yaralama'' suçundan 1 yıla kadar hapis isteniyor.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davanın duruşmasına İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasında Güven'in 'kasten yaralama' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, hakaret suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz'u darbettiği ifade edilmişti. Deniz Bulutsuz'un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde, mahkeme Deniz Bulutsuz'un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan kesin rapor istemişti. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen ilk raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedilmişti.

DHA

Etiketler ozan güven deniz bulutsuz darp şiddet
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