  3. Ozan Güven'e mekandaki tepkiler sonrası yanındaki Mehmet Aslantuğ sessizliğini bozdu

Kadına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven'in bir mekanda kadınlar tarafından tepkiyle karşılanıp dışarı çıkmak zorunda kalmasının ardından, yanında bulunan Mehmet Aslantuğ sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Ozan Güven, meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile gittiği bir mekanda çevredeki kadınların sert tepkisiyle karşılaştı.

Yaşanan gerilimin ardından Ozan Güven mekanı terk etmek zorunda kalırken, yanında bulunan Mehmet Aslantuğ da tepkilerin hedefi oldu.

Haber3.com olarak derlediğimiz bilgilere göre; X (eski adıyla Twitter) platformunda gündem olan olay sonrası Mehmet Aslantuğ, konuya ilişkin detaylı ve dikkat çekici bir açıklama yayınlayarak yaşananlara açıklık getirdi.

"Toplumsal İnfaza İtiraz Ediyorum"

Yaptığı yazılı açıklamada, şiddeti reddetmenin ve adaleti savunmanın önemine vurgu yapan Aslantuğ, hukukun yerini "toplumsal infaz" ve "linç kültürünün" almasına karşı çıktığını belirtti. Mekana ilk kez gittiğini ve gerilimin büyümesini engellemek için yaşça büyük biri olarak ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden ünlü oyuncu, linç kültürünün kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.

Arzum Onan Detayı Dikkat Çekti

Aslantuğ'un açıklamasında en çok dikkat çeken kısımlardan biri ise eski eşi Arzum Onan ile olan ayrılık sürecine yaptığı atıftı.

30 yıllık evliliğini hüzünle bitirirken dahi mahkeme yolunda "Elimden tutar mısın?" diyen bir ayrılığa mesafeli durmadığını belirten Aslantuğ, “Bazı arkadaşlıklarda dostlarımın travmalarını ve yalnızlıklarını başkalarının öfkesinden korkarak esirgeyecek değilim” sözleriyle Ozan Güven'in yanında neden bulunduğunu açıkladı.

Usta oyuncu ayrıca, yaşananları kişilik haklarına saldırıya dönüştüren ve ifşa sınırlarını aşan söylemler için hukuki soruşturma başlatılacağını da kamuoyuna duyurdu.

İşte Mehmet Aslantuğ'un yaptığı o açıklama:

"Şiddeti reddetmek, adaleti savunmak ve hak arama mücadelesine saygı göstermek ne kadar önemliyse; hukukun yerine toplumsal infazın geçirilmesine itiraz etmek de o kadar önemlidir. Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım. Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda “Elimden tutar mısın” diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım. Bazı arkadaşlıklarda; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim. Temsil etmeye çalıştığım sorumluluğu / nezaketi, haddini aşan söylem ve tavırla yayarak kişilik hakkına saldırganlığa dönüştüren muhataplar için, tüm bu ifşa ve kayıtların tamamı hukuki bir soruşturmanın da konusudur artık."

Etiketler ozan güven mehmet aslantuğ Arzum Onan Deniz Bulutsuz magazin linç
