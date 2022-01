Ozan Kapılan: ''Her Şarkının Özel Bir Anlamı Var!''

Şarkıcı Ozan Kapılan, “Her şarkının çok özel bir anlamı var” diyerek şarkılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda şarkıları ve coverlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kapılan, hayranlarından olumlu yorumlar alıyor. Müzikle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kapılan, kendi şarkılarıyla ilgili açıklamalar yaparak hayranlarına çok önemli bilgiler sundu.

“Her şarkının özel bir anlamı var. Sonuçta şarkıların her biri, çok farklı ögelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ben de sözlerini yazdığım, bestelerini oluşturduğum her bir şarkının çok özel olduğunu düşünüyorum. Her birinde bir yaratıcılık var, bir emek var. Tabi ki şarkılarımın tamamı sevilmeyebilir. Sonuçta her insanın bir müzik tarzı var. Şarkılarım bu tarzın dışında olabilir. Bu çok normal bir durum. Ama temelde her bir şarkım için çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğimi de söylemek isterim.”

Şarkılarımın Her Birinde Çok Özel Duygular Hâkim

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Ozan Kapılan, “Müzik sektöründe bir şeyler yapmaya karar verdiğimden beri, tarzı bana yakın gelen pek çok şarkıcıyı dinledim. Gerçekten her birinde çok özel duyguların hâkim olduğunu fark ettim. Bir şarkıda hangi duygular var, bunu en iyi şarkıcının kendisi bilir. Çünkü müzik, edebiyata çok benziyor. Yazar romanında elbette bir şeyler anlatıyor ve bazı duyguları okuyucuya sunmaya çalışıyor. Ama romanın satır aralarında gizlenenleri bir tek yazar anlatabilir, okuyucu yazarın ruhundaki sırlara vakıf olamayabilir. Şarkılar da böyle aslında. Şarkının yaratıcısı, vermeye çalıştığı duyguların tamamına hakimdir.” ifadelerinde bulundu.

İlk Şarkım İyikim Benimsin İlk Olduğu için Çok Özel

İlk şarkısı İyikim Benimsin ile hayranlarından olumlu yorumlar aldığını belirten Ozan Kapılan, “Her şarkımın bende özel bir yeri olmakla birlikte İyikim Benimsin ilk şarkım olduğu için çok değerli. Örneğin bütün çocuklarınızı aynı şekilde seversiniz ama ilk çocuğunuz, ilk olmasından dolayı sizin için ayrı bir yere sahiptir; aslında benim için de durum tam olarak böyle. Her bir şarkım için çok büyük bir emek harcıyorum. Çünkü müzik sektöründe olmayı, hayranlarımın seveceği şarkılar hazırlayıp klipler çekmeyi seviyorum. Bu durum hem müziğe hem de hayranlarıma saygımın bir ifadesi. Çalışmalarımdan çok memnunum!” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.