Özcan Deniz hakim karşısında

Şarkıcı Özcan Deniz, boşandığı Feyza Aktan’ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı.

DHA’nın haberine göre; savunması sorulan Özcan Deniz, “Şikayetçiye şiddet uyguladığıma dair iddiaları reddediyorum. Boşanma sürecince olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlara matuf olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi ile aramızda velayet davası vardır, velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Suçlamaları reddediyorum “ dedi.

BASIN YASAĞI TALEP ETTİLER

Özcan Deniz’in avukatları, müvekkilinin kamuoyuna mal olduğu gerekçesiyle basın ve yayın yasağı talep etti. Feyza Aktan’ın avukatı da kapalı duruşma ve basın yasağı verilmesini talep etti. Mahkeme, basın yasağı ve kapalı duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar vererek duruşmaya devam etti.

ÖZCAN DENİZ SUÇLAMALARI REDDETTİ, FEYZA AKTAN’I SUÇLADI

Özcan Deniz “Bu darp raporları kendisine zarar vermesi sonucudur. Aleyhime suçlamaları reddediyorum” diye konuştu.

Deniz’in avukatı, şikayetçinin iddialarının velayet davasından sonra gerçekleştiğini, müvekkilinin beraatini talep etti.

FEYZA AKTAN: SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEY DOĞRU

Şikayetçi Feyza Aktan ise “Söylediğimiz, dilekçede yazdığımız her şey doğru. Türkiye’den aldığım darp raporuyla, sanığın ağabeyinden korktuğum ve sanığın da çocukla ilgili duygusal şantajları nedeniyle şikayette bulunmadım. O dönemde yaşım küçüktü ve korktum. Anlaşmalı boşandığımız için de bu raporu davaya dahil etmedim” diye konuştu.

Aktan, “Sanıktan şikayetçiyim. Zamanında şikâyette bulunmadığım için çamur atıyor gibi yaftalandım. İlla ki ceza alsın amacım yok fakat bu durumda bana yapılanlarla ilgili zamanında sustum. Şimdi gerekenin yapılmasını istiyorum” dedi.

TANIK DİNLENECEK

Mahkeme, darp raporu alınan hastaneye müzekkere yazılarak, raporların istenmesine karar verdi. Tarafların bir sonraki celse tanıklarını hazırlamasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan’ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz’in 3 yıl önce Sarıyer’deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz’den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz’in 2018 yılında Göcek’te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya’da meydana geldiğini anlattığı yer aldı. İddianamede, Özcan Deniz’in “yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

DHA