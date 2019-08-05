Özcan Deniz ve Feyza Aktan neden boşandı ? İşte nedeni...

Kısa bir süre önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin ayrılıklarıyla ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, çift yurt dışı tatillerinde büyük bir kavgaya tutuşmuş, bu kavganın sonucunda boşanma kararı almışlardı. Türkiye'ye dönünce bu karardan Feyza Aktan vazgeçse de Özcan Deniz inat etmiş ve kararından dönmemişti.



Geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz , bu ani kararla herkesi şaşırtmıştı. Oğulları Kuzey'in ortak velayetini alan çift ise ardından Bordum'da el ele görüntülenince kafalar iyice karışmıştı.



El ele görüntülenmenin ardından da ikili oğulları Kuzey'le de beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Ani boşanmanın ardından Özcan Deniz ve Feyza Aktan sürekli beraber görüntülenince ise boşanmanın bir formalite olduğu düşünülmüştü.



Boşanmanın asıl nedeninin ise, kısa süre önce bir yatak markasının yüzü olan Özcan Deniz'in eğer boşanmasaydı reklam filminde eşi Feyza Aktan ile beraber oynamak zorunda kalacağından olduğu iddia edildi.



Özcan Deniz, Feyza Aktan ile reklam filminde yer alsaydı 500 bin TL kazanacaktı.



Boşanmalarının ardından ne olmuştu?

Boşanma davasından 2 gün önce dahi romantik aşk paylaşımları yapan Feyza Aktan, boşanmanın ardından sosyal medyada soyismini Deniz yerine Aktan olarak hemen güncellemiş fakat ikili Instagram hesabındaki fotoğraflarını silmemişlerdi.



Boşanma sebeplerinin bir başka kadın olduğu iddiaları ise kulaktan kulağa yayılmış hatta Feyza Aktan'ın Deniz'in telefonunda bazı mesajlar yakaladığı söylenmişti.



Fakat ikilinin boşanmanın ardından el ele görüntülenmesi ve ailecek tatile çıkmaları bu iddiaları yalanlar cinsten.