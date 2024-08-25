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Özcan Deniz'den çok ağır açıklamalar: Açtı ağzını yumdu gözünü

Özcan Deniz'den çok ağır açıklamalar: Açtı ağzını yumdu gözünü
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Ağabeyi ve menajeri Ercan Deniz ile arasının bozuk olduğu bilinen ünlü şarkıcı Özcan Deniz sosyal medyadan peş peşe yaptığı paylaşımlarda çok ağır ifadeler kullandı.

Menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımıyladikkatleri üzerine çekti. Ağabeyi Ercan Deniz'in Müge Anlı’nın "Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşması üzerine Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü.

Şarkıcı önce "...Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz ardından Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" ifadelerini paylaştı.

"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyen Özcan Deniz "Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" dedi.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR GÜÇLÜYÜM"

Son olarak artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Özcan Deniz, aile pozuna "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" notunu düştü.

Etiketler Özcan Deniz sosyal medya tepki ağır sözler
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