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  3. 28 Ocak 2021 13:28

Özcan Deniz'den Feyza Aktan'a bir dava daha

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın oturduğu Zekeriyaköy’deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açtı.

Özcan Deniz'den Feyza Aktan'a bir dava daha
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Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikâyetçi olmuştu.

 Hürriyet'in haberine göre; bu defa Özcan Deniz mahkemeye başvurdu.

Deniz, Feyza Aktan’a 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açtı. Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.

Hürriyet

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