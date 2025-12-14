Özcan Deniz'den hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı!

Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Özcan Deniz, sosyal medyada hakkındaki "20'ye yakın evi var" iddiası üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir emlakçının ev gezdirirken kullandığı “Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” ifadeleri üzerine harekete geçti. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yapan Deniz, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz’in avukatı Ahmet Başçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformları ve bazı basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici beyanlarda bulunulduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu iddialar üzerinden bazı kişilerin haksız maddi menfaat elde etmeyi amaçladığının da açıkça görüldüğü vurgulandı.

Açıklamaya göre, söz konusu videolarda yer alan kişiler, Özcan Deniz’in geçmişte ilgili konutta bir süre ikamet etmiş olmasını gerekçe göstererek sanatçının adını kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunda tanınan kişilere kiralama ya da satma girişimlerinde bulunuyor. Bu durumun, Deniz’in adının ve itibarının ticari kazanç elde etmek amacıyla kötüye kullanılması anlamına geldiği belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, videolarda dile getirilen “bir siteyi tamamen satın aldığı”, “20’ye yakın taşınmazının bulunduğu” ya da “bu nedenle konuttan ayrıldığı” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Daha önce de kamuoyuna yansıdığı üzere, Özcan Deniz’in üzerine kayıtlı yalnızca bir adet evi ve bir adet arsası bulunduğu, ayrıca aile üyeleriyle taşınmazlara ilişkin hukuki ihtilaflar yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, sanatçının banka hesaplarında mevcut blokeler nedeniyle de hukuki süreçlerin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Özcan Deniz’in söz konusu konuttan ayrılma sebebinin iddia edildiği gibi mülkiyet ilişkisi ya da ekonomik bir gerekçe olmadığı, ev sahibinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle konutun terk edilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, müvekkilin ismi ve ünü kullanılarak kamuoyunda algı oluşturmayı ve haksız menfaat sağlamayı amaçlayan içeriklerin, hem kişilik haklarının ihlali hem de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği vurgulandı. Gerçeğe aykırı tüm beyanların kesin bir dille reddedildiği belirtilirken, Özcan Deniz’in adını kullanarak haksız kazanç sağlayan ve kamuoyunu yanıltan kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği bildirildi.