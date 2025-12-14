  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı!

Özcan Deniz'den hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı!

Özcan Deniz'den hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı!
Güncelleme:

Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Özcan Deniz, sosyal medyada hakkındaki "20'ye yakın evi var" iddiası üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir emlakçının ev gezdirirken kullandığı “Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” ifadeleri üzerine harekete geçti. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yapan Deniz, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz’in avukatı Ahmet Başçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformları ve bazı basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici beyanlarda bulunulduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu iddialar üzerinden bazı kişilerin haksız maddi menfaat elde etmeyi amaçladığının da açıkça görüldüğü vurgulandı.

Açıklamaya göre, söz konusu videolarda yer alan kişiler, Özcan Deniz’in geçmişte ilgili konutta bir süre ikamet etmiş olmasını gerekçe göstererek sanatçının adını kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunda tanınan kişilere kiralama ya da satma girişimlerinde bulunuyor. Bu durumun, Deniz’in adının ve itibarının ticari kazanç elde etmek amacıyla kötüye kullanılması anlamına geldiği belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, videolarda dile getirilen “bir siteyi tamamen satın aldığı”, “20’ye yakın taşınmazının bulunduğu” ya da “bu nedenle konuttan ayrıldığı” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Daha önce de kamuoyuna yansıdığı üzere, Özcan Deniz’in üzerine kayıtlı yalnızca bir adet evi ve bir adet arsası bulunduğu, ayrıca aile üyeleriyle taşınmazlara ilişkin hukuki ihtilaflar yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, sanatçının banka hesaplarında mevcut blokeler nedeniyle de hukuki süreçlerin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Özcan Deniz’in söz konusu konuttan ayrılma sebebinin iddia edildiği gibi mülkiyet ilişkisi ya da ekonomik bir gerekçe olmadığı, ev sahibinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle konutun terk edilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, müvekkilin ismi ve ünü kullanılarak kamuoyunda algı oluşturmayı ve haksız menfaat sağlamayı amaçlayan içeriklerin, hem kişilik haklarının ihlali hem de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği vurgulandı. Gerçeğe aykırı tüm beyanların kesin bir dille reddedildiği belirtilirken, Özcan Deniz’in adını kullanarak haksız kazanç sağlayan ve kamuoyunu yanıltan kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği bildirildi.

text-ad
Etiketler Özcan Deniz mal varlığı malvarlığı ev sayısı suç duyurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!'' Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!'' İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı!
Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı! Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı! Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altınında bir ilk! Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altınında bir ilk! Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu!