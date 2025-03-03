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Özcan Deniz'in başına iş açan lüks villaları havadan görüntülendi

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz hakkında ''İmar kirliliğine neden olma'' ve ''Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet'' suçundan soruşturma başlatıldı. Deniz'in 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı. 

Özcan Deniz villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz hakkında ''İmar kirliliğine neden olma'' ve ''Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet'' suçundan soruşturma başlatıldı. Deniz'in 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi.

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Yönetmen Sinan Çetin de ''boğaziçi imar yasasına aykırılık'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta adliyeye gelerek ifade vermişti. 

 

DHA/İHA

Etiketler Özcan Deniz imar kirliliği sit alanı uskumruköy sarıyer
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