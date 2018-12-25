Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti
AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
2019 yılı asgari ücret bugün açıklanıyor
2019 yılı asgari ücret bugün açıklanıyor
Dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor ! İşte günün ilk rakamları
Dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor ! İşte günün ilk rakamları
İstanbullular dikkat ! Bu sabah trafik felç oldu
İstanbullular dikkat ! Bu sabah trafik felç oldu
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Aralık 2018 09:31

Özge Doğru, Serdar Ortaç şarkısıyla geliyor

Özge Doğru, yeni albümü “Cellat” ile müzik dünyasını hareketlendirmeye hazırlanıyor. Albüme adını da veren çıkış şarkısı “Cellat”, pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç’ın imzasını taşıyor.

Özge Doğru, Serdar Ortaç şarkısıyla geliyor
A+ A-

İlk single çalışması “Velhasıl” ile pop müziğine farklı bir soluk getiren, dört şarkılık EP’si “Mutlu Son” ile de büyük beğeni toplayan Özge Doğru şimdilerde yeni albümünün heyecanı yaşıyor. Başarılı sanatçının müzik dünyasının usta isimlerinden destek alarak hazırladığı “Cellat” adlı yeni albümü, 21 Aralık’ta DMC etiketiyle çıkacak.

Albüme ismini de veren çıkış şarkısı “Cellat”ın söz ve müziği, Serdar Ortaç’a ait. Şarkının düzenlemesinde Tarık İster’in imzası var. “Cellat”a çekilen video klibin yönetmen koltuğundaki isimler ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren.

BİRBİRİNDEN İDDİALI 4 ŞARKI


Özge Doğru, yeni albüm projesinde “Cellat”ın yanı sıra “İntikam Sırası Bende”, “Sevecek Günler Var Daha” ve “Canım Senle Olmak İstiyor” şarkılarına da yer verdi. Doğru, sözlerini Hasan Karakuş’un yazdığı “İntikam Sırası Bende”nin müziğini kendisi besteledi. Eserin aranjesini ise Febyo Taşel’e emanet etti. Sözlerini Nehir Kıyıcı’nın yazdığı “Sevecek Günler Var Daha” şarkısının müziğine ve aranjesine Alper Atakan imza attı. Söz ve müziği usta sanatçı Özdemir Erdoğan’a ait “Canım Senle Olmak İstiyor”un aranjesini de Febyo Taşel yaptı.

özge doğru
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM