Özge Özpirinçci duyurdu: Bakıcı yakalandı

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını sosyal medyadan duyurmuştu. Yaşanan istismarın ardından bakıcı kayıplara karışmıştı.



Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu Özge Özpirinçci'nin yeğenin bakıcısı yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Özpirinçci herkese teşekkür etti:

Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.

Özge Özpirinçci'nin gündeme getirdiği skandalın görüntüleri ortaya çıktı

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