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  3. 22 Haziran 2019 15:05

Özge Ulusoy sessizliğini bozdu

Güzel manken Özge Ulusoy EkşiSözlük'te yer alan ve mahkeme kararıyla kaldırılan bir içerikle ve hakkındaki iddialar ile ilgili süren sessizliğini bozdu.

Özge Ulusoy sessizliğini bozdu
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Şimdilerde bir televizyon kanalında sunuculuk yapan model Özge Ulusoy'un adı bir aşk dedikodusuna karışmış ve sosyal medya Ulusoy hakkında yapılan binlerce paylaşımla dolup taşmıştı.

Gece boyunca ardı arkası gelmeyen paylaşımlar sonrasında herkesin gözü Özge Ulusoy’un üzerindeyken genç kadın öğlen saatlerinde sessizliğini bozdu ve instagram hesabından paylaştığı satırlarla bir dijital sözlükte yer alan ve sonrasında mahkeme kararı ile sildirilmiş bir girişin ardından gelişen olaylar hakkında yorumda bulundu. İşte Özge Ulusoy’un Türkiye gündemine oturan o iddialarla ilgili yanıtı:

“Her zaman olduğu gibi bu sabah da şahane konuklarla Hayat Güzeldir dedik. Yarın sabah da yepyeni konuklarla devam edeceğiz… Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan… Her zaman olduğu gibi ailem, sevdiklerim, sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum, gelmeye de devam edeceğim”

 

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