Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun aşkı belgelendi

Ünlü manken Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu'nun aşkı belgelendi! İşadamı Hacı Sabancı ve İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile aşkının ardından gönlünü Çolakoğlu'na kaptıran Ulusoy, yeni sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu İspanya'ya gitmişti.



Dün de 'Gel Konuşalım' programı, ünlü çiftin Barcelona'da çekilen fotoğrafını yayınladı. Bu kareyle; bir aydır gizli gizli görüşen çiçeği burnunda aşıkların Barcelona'daki lüks bir mekanda baş başa çıktıkları akşam yemeği gözler önüne serildi. Fotoğrafta 36 yaşındaki modelin mutluluğu yüzünden okunuyordu.

SONU EVLİLİK OLACAK MI?



"Mesajlarda direkt planlama vardı. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim, meğer benden nefret ediyormuş.'' Hatta Ulusoy, anne Arzu Sabancı tarafından da ilişki boyunca sürekli veto yemişti. Özge Ulusoy'un şimdi ise Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşaması "Sabancı Ailesi'ne giremeyen Özge, Türkiye'nin en köklü ailelerinden Çolakoğlu Ailesi'ne gelin olabilecek mi?" dedirtti.

FARUK ÇOLAKOĞLU MEMNUN DEĞİL



Türkiye'nin en zengin ailelerinden Çolakoğlu Ailesi'nin veliahtlarından biri olan Faruk Çolakoğlu, iddiaya göre bu aşkın ortaya çıkmasından pek memnun değil. Sık sık yurt dışında buluşan çiftin yeni yılı da Çolakoğlu'nun yaşadığı Paris'te karşılayacağı konuşuluyor.