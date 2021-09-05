Özge Ulusoy yaptırdığı estetik operasyonları tek tek açıkladı

Ünlü manken Bağcılar’da bir güzellik merkezinin açılışında yakın dostu Selin Sohtorikoğlu’nun konuğu oldu. Ulusoy, sosyal medyanın diline düşen estetik operasyonlarını anlattı.

Ünlü manken Özge Ulusoy ''İnanan innasın, inanmayan inanmasın'' diyerek yaptırdığı estetik operasyonları sayan Ulusoy, "Burun estetiğimi bu sene yaptırdım. Bir süredir istediğim bir şeydi ve çok memnunum sonuçtan. Dudağımda dolgu var, alnımda botoks var. Bunları zaten söylüyorum ve paylaşıyorum da" ifadelerini kullandı.