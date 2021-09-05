  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Özge Ulusoy yaptırdığı estetik operasyonları tek tek açıkladı

Özge Ulusoy yaptırdığı estetik operasyonları tek tek açıkladı

Özge Ulusoy yaptırdığı estetik operasyonları tek tek açıkladı

Ünlü manken Bağcılar’da bir güzellik merkezinin açılışında yakın dostu Selin Sohtorikoğlu’nun konuğu oldu. Ulusoy, sosyal medyanın diline düşen estetik operasyonlarını anlattı.

Ünlü manken Özge Ulusoy ''İnanan innasın, inanmayan inanmasın'' diyerek yaptırdığı estetik operasyonları sayan Ulusoy,  "Burun estetiğimi bu sene yaptırdım. Bir süredir istediğim bir şeydi ve çok memnunum sonuçtan. Dudağımda dolgu var, alnımda botoks var. Bunları zaten söylüyorum ve paylaşıyorum da" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler özge ulusoy estetik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi özlemini böyle dile getirdi
O ülkede darbe: Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Düğünde gelin ve damada altın yerine bakın ne taktılar
Kim Milyoner Olmak İster'de bomba anlar: Stüdyo buz kesti
Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket
Babasına son bakışı yürekleri burktu
Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Brezilya-Arjantin maçında kaos! Maç yarıda kaldı
AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem