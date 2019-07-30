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  3. 30 Temmuz 2019 11:37

Özge Ulusoy'dan olay yaratacak açıklama

Özge Ulusoy sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ulusoy'un paylaşımında "Modellerden nefret ediyorum" yazılı şapkası dikkatleri çekti.

Özge Ulusoy'dan olay yaratacak açıklama
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Kısa süre öncesine kadar sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden güzel tatil kareleri paylaşan Özge Ulusoy, yaptığı son paylaşımla hem esprili yönünü ortaya koydu hem de ilginç bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM”

Üzerinde ‘modellerden nefret ediyorum’ yazan bir şapka giyen Özge Ulusoy, bu şapka seçiminin bilinçli olduğunu göstermek istercesine hesabından Türkçesi ‘Kim etmez ki’ olan İngilizce satırlar paylaştı. Ulusoy bu nefretin kıskançlıktan mı yoksa hayranlıktan mı olduğunu ise belirtmedi.

Özge Ulusoy: İğrenç bir dedikodu...Özge Ulusoy: İğrenç bir dedikodu...

 

 

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