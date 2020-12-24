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  3. 24 Aralık 2020 18:57

Özge Ulusoy'un kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı salladı

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy bir marka için giydiği dekolteli kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı salladı.

Özge Ulusoy'un kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı salladı
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2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy şimdilerde ekranlarda sunduğu programı ile boy gösteriyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden olan Özge Ulusoy son olarak yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Özge Ulusoy, kırmızı bir elbise giyerek yeni yıl çekilişini duyurdu. Reklam için bir marka ile anlaşan Ulusoy'un seksi elbisesine takipçilerinden yorum yağdı.

Hem göğüs hem de bacak dekoltesiyle dikkat çeken Özge Ulusoy'un elbisesi yapacağı reklamın adeta önüne geçti.

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