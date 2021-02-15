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  3. 15 Şubat 2021 10:47

Özgü Kaya'ya tecavüz tehdidi! Soluğu savcılıkta aldı

Oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özgü Kaya'ya tecavüz tehdidi! Soluğu savcılıkta aldı
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25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şunları söyledi: “bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır.”

‘BANA ZARAR VEREBİLİR’
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Kaya, “Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Hürriyet

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