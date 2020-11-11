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  3. 11 Kasım 2020 08:05

Özgü Namal ekranlara geri dönüyor

Son olarak Merhamet dizisinde rol alan Özgü Namal, 7 yıl sonra yeniden ekranda olacak. Hükümsüz dizisinde rol alacak olan Özgü Namal, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen ile hayranlarıyla buluşacak.

Özgü Namal ekranlara geri dönüyor
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Geçen haftalarda eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal 7 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı "Hükümsüz"...

Güçlü bir kadının hikâyesini anlatacak olan dizinin senaryo yazarı Oğulcan Kırca... Acun Ilıcalı'nın yılbaşında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda isd Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı konuşuluyor.

 

proje , özgü namal , televizyon
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