Özgü Namal ekranlara geri dönüyor

Geçen haftalarda eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal 7 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı "Hükümsüz"...

Güçlü bir kadının hikâyesini anlatacak olan dizinin senaryo yazarı Oğulcan Kırca... Acun Ilıcalı'nın yılbaşında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda isd Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı konuşuluyor.