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Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları yayınlanacak

Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları yayınlanacak
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Geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un daha önce hiç duyulmamış şarkıları yayınlanacak.

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan sosyal medya hesabında, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler özkan uğur duyulmamış şarkıları şarkılar mfö
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