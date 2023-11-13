Özlem-Tayyar Öz çifti günler sonra sessizliklerini bozdu

Sosyal medyada Tayyargil olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çifti haklarındaki FETÖ ve lüks villa iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu

Dilan Polat, Engin Polat çiftinden sonra gündemde şimdi de Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti var. Ünlü sunucu Bircan Bali ve avukat Feyza Altun çift hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Bircan Bali'nin iddiaları magazin gündeminde bomba gibi düştü. Son olarak Öz çiftinin böcekli tarhanalar ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığını iddia eden Altun, çiftin üretim yerlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Sosyal medya gözünü Polatlar'dan sonra Özlem-Tayyar Öz çiftine çevirince Özlem Öz'ün profil temizliği yapmaya başladığı iddia edilmişti.

Lüks yaşantılarına dair çeşitli iddialar gündemdeyken çift sessizliğini bozdu. Tayyar Öz yaptığı açıklamada "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak" dedi.

OTURDUKLARI VİLLA KİRAYMIŞ

Özlem Öz ise takipçilerinin zaten inanmadığını söylerken eşi ise "Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" dedi.

Tayyar Öz FETÖ'den ihraç edildiğine dair soruya da "Bu da iftira. Oturduğumuz evin kira olduğunu söyledik kontratı paylaştık. FETÖ olayları 2016 yılında patlak verdi. Ben o zaman asistan doktordum, o gece ve gündüz bir sürü ameliyat gerçekleştirdik. 2021'de istifa ettim.