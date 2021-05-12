Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşırttı

Ünlü şarkıcı Özlem Tekin, Muğla'nın bir köyüne yerleşerek köy hayatı yaşamaya başladı.

Ünlü şarkıcı Özlem Tekin, Muğla'nın bir köyüne taşındı. Yerleştiği köyde küçükbaş hayvanlarıyla görüntülenen Özlem Tekin, köye yerleşerek doğal hayatın tadını çıkarıyor.

Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, Muğla’da bir köye yerleşti. Uzun süredir yaşamını buradaki çiftliğinde sürdüren Özlem Tekin, önceki gün üzerinde şalvarı, küçükbaş hayvanlarını güderken objektife yansıdı.

Önce Bodrum’a yerleşen Tekin, 2018 yılında Milas’tan 30 dönüm arazi satın alarak üzerine küçük bir ev yaptırdı. Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte hayatına devam ediyor.

Hürriyet’ten Umut Ünver’in haberine göre, evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekiayağında terlikleri, üzerinde şalvarıyla objektife yansıdı.

Sebze meyve yetiştiren ve köy hayatına iyiden iyiye alışan Özlem Tekin’in işlere yardımcı olması için çiftliğine personel aldığı da öğrenildi.