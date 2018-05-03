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  3. 03 Mayıs 2018 19:13

Paris Hilton pişman oldu !

ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, kendisinin cinsel ilişki sırasındaki görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Paris Hilton pişman oldu !
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ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, 2001 yılında, o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.

Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile seks kasetinin yankıları hala devam ediyor...

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; zaman zaman bunun üzerine pişmanlığını dile getiren 37 yaşındaki sosyetik güzel, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.

Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

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