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Peker Açıkalın'dan kötü haber

Peker Açıkalın'dan kötü haber
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Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Gülse Birsel, Ata Demirer gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Gaffur'u oynayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği öğrenilirken kötü haberin ardından sevenleri yıkıldı.

Magazin Burada'da yer alan habere göre Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi ve konuşma yetisini kaybetti.

Gaffur karakterini canlandıran Açıkalın’ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenilirken ameliyat olacağı iddia ediliyor.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, Türk oyuncu ve komedyendir. 1963 yılında Kars'ta doğmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Açıkalın, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde tanınmış bir yüz haline gelmiştir. Özellikle komedi türündeki rolleriyle bilinir ve "Avrupa Yakası" adlı televizyon dizisindeki "Gaffur" karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır.

Peker Açıkalın, 1990'lı yıllarda "Bir Demet Tiyatro" ve "Cennet Mahallesi" gibi popüler televizyon dizilerinde de rol almıştır. Komedi yeteneği ve karakteristik oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Ayrıca, sinema dünyasında da birçok filmde rol almış, özellikle komedi türünde performanslar sergilemiştir.

Kariyeri boyunca Peker Açıkalın, Türk televizyon ve sinemasında eğlenceli ve renkli karakterlere hayat vererek önemli bir yer edinmiştir.

Etiketler peker açıkalın avrupa yakası gaffur
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