Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen oyuncu Peker Açıkalın, doktoruyla kamera karşısına geçerek sağlık durumunu açıkladı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.

Çıkan haberlerin ardından oyuncunun ünlü ismin eşi Çilem Akalın açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncunun eşi "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" demişti.

Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçti.

Açıkalın videoda "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanırken; doktoru da "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" dedi.

Peker Açıkalın, bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Oyuncu, ayrıca "Gülcemal", "Vezir Parmağı", "Yahşi Cazibe", "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Hababam Sınıfı Askerde", "Maskeli Beşler" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımlarda da rol aldı.