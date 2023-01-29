Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti''

Ünlü oyuncu Pelin Akil, İstanbul’da trafikte mendil satan bir çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Oyuncu Pelin Akil, Beşiktaş'ta kağıt mendil satan bir çocuğun kendisine hakaret ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akil, "En üzücüsü de beni tek başıma kadın gördü ve o yüzden yaptı. Arabada başka biri olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyecekti" dedi.

Akil, çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Biraz önce Beşiktaş Stadı'nın orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz? Anneme, babama, sülaleme küfrederek 'Alsana şunu, alsana' diye cama vuruyor. 'Mezara mı götüreceksin lan?' falan diyor. Nakit param yok, olsa da senin gibi konuşan bir çocuğa vermek ne içimden gelir. O kadar üzüldüm ki. Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar?

En üzücüsü de beni tek başıma kadın gördü ve o yüzden yaptı. Arabada başka biri olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyecekti. Yemin ederim arabadan inip onu etkisiz hale getirmek, ağzını kapatmak istedim. Ben de öfkelendim, sıkıntılı bir hal aldım. İstanbul’da adımını attığın an sokağa, moralin bozulacak yani. Çok üzülüyorum, nasıl bu hale geldik? Gerçekten üzücü."