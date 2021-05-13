Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı

2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dİnçöz, ailece kutladıkları bayramdan, eşinin elini öptüğü anları Instagram'dan paylaştı.

Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte el öpme sırasına giren Petek Dinçöz, Ramazan Bayramı paylaşımı ile dikkat çekti.

Oğlu ile el öpme sırasına giren Petek Dinçöz, ilk kez yüzünü gösterdiği oğlu İrfan Aslan'ın videosunu, "El öpmeyi öğrendi bide soruyo ne kadar bu para baba ? Dondurma alabilir miymiş... Bekleme yapma hadi oğlum annende sıra. Nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte sağlıklı huzurlu mutlu..." notunu düştü.