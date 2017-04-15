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  1. 15 Nisan 2017 21:50

Petek Dinçöz'e İbrahim Erkal tepkisi

12 Nisan'dan beri yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın yanına sanatçı dostları akın ederken Petek Dinçöz'ün gitmediği ortaya çıktı

Petek Dinçöz'e İbrahim Erkal tepkisi
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Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sanatçı dostları hastaneye akın ederken, gençlik dönemlerinde birçok klipte ve dizide rol aldığı Petek Dinçöz, İbrahim Erkal'la ilgili tek kelime açıklama yapmadı.

 DİNÇÖZ'Ü ERKAL MEŞHUR ETMİŞTİ

Yıldızı parlamadan önce İbrahim Erkal'ın klip ve dizilerinde oynatarak adını duyulmasına vesile olduğu Petek Dinçöz'ün, ünlü sanatçının ölümle pençeleştiği şu günlerde bu kadar duyarsız olmasına kimse bir anlam veremedi.

Vatan

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