  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Peygamberleri şaka konusu yapan komedyene hapis talebi

Peygamberleri şaka konusu yapan komedyene hapis talebi

Peygamberleri şaka konusu yapan komedyene hapis talebi
Güncelleme:

''Yavuz Günal'' mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında, peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "Yavuz Günal" mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

'1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ'

İddianamede, şüphelinin "Yavuz Günal" mahlasıyla komedyen olarak çalıştığı, bir gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylar ile ilgili bir konuşma yaptığı kaydedildi. Şüphelinin söz konusu konuşmanın olduğu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan bir film üzerinden mizah adı altında yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi. İddianamede, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi. Şüpheli hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkeme'sine gönderildi. 

DHA

text-ad
Etiketler yavuz günal komedyen peygamber
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi!
Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt MSB'den Türkiye hava sahasında düşürülen İHA için yeni açıklama MSB'den Türkiye hava sahasında düşürülen İHA için yeni açıklama Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı! Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı! Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak! Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak!