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Photoshopsuz Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü

Photoshopsuz Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü

Mısır tatili sonrası İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafın photoshopsuz olduğunu fark edince hemen sildi.

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti. Subaşı daha sonra ise İstanbul'a döndü.

İstanbul'da da lüks yaşantısına devam eden Subaşı son paylaşımıyla dalga konusu oldu. Ezgi Fındık'la buluşan ve eğlenen Şeyma Subaşı'nın pozu Fındık'ın hesabında paylaşıldı. Subaşı önce bu selfie'yi paylaştı ardından ise bu pozlarının photoshopsuz olduğunu fark edince paylaşımı hem sildi hem de sildirdi.

Ezgi Fındık daha sonra aynı pozu filtreleyerek paylaştı. Bu durum sosyal medyada fark edilince ikili dalga konusu oldu.

Etiketler photoshop şeyma subaşı ezgi fındık
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