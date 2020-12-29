Pierre Cardin hayatını kaybetti

İtalyan asıllı Fransız modacı Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922'de Sant'Andrea di Barbarana, İtalya'da dünyaya geldi.

Giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu.

1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi. 1957'de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri "Eve" (Havva) açtı.

1959 yılındaki Japonya seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1963'te dar, vücudu saran giysi türü tayt'ın dünyaya yaygınlaşmasında rol oynadı. 1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete soktu. Beatles grubu, heykeltıraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sundu. 1980 yılında New York’ ta “Metropolitan Saat Müzesi” nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü.

Sosyal içerikli çalışmalarını ön planda tutan ünlü modacı, Vietnam Savaşı, Çernobil kazası gibi önemli olaylara dikkat çekmeyi başararak kamuoyunun ilgisini topladı. Maxim Restoranlarından sonra Maxim Oteller zincirine el attı. Moda dünyasının öncüsü haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret edemediği konulara girerek kendini kanıtladı, uniseks kavramını yerleşikleştirdi. Sadizm'in babası Marquis de Sade'ın kalesi Lacoste'u onararak, günümüzde tiyatro etkinliklerinin yapılabildiği bir sahne haline getirdi. Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmekle de bilinen Cardin, 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi.