Pınar Altuğ'dan cenazede başörtüsü tartışmasını alevlendirecek çıkış

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in cenazesinde bazı ünlü isimlerin cenaze töreninde başlarını örtmemeleriyle başlayan tartışmada Pınar Altuğ'dan tartışmaları alevlendirecek bir açıklama yaparak "Ben genelde başını kapatmayanlardanım" dedi...

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçen hafta Pazar günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek için İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat camiasından birçok isim de katılmıştı.

Fatih Ürek'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından yapımcı Armağan Çağlayan’ın isim vermeden yaptığı "Bir dinin kutsal mekânına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz" paylaşımı cenazede başı kapalılar ve başı açıklar tartışmasını başlatmıştı.

Saygının evrensel bir değer olduğunun altını çizen Çağlayan, “Nasıl ki yurt dışındaki kiliselere şapkayla girilmiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmamalı” ifadelerini kullandı. Çağlayan, kişisel inançların farklı olabileceğini ancak toplumsal hassasiyetlere ve manevi ortama saygı gösterilmesi gerektiğini söylemişti.

Başlayan tartışmaların ardından yeni bir açıklama yapan Çağlayan her ne kadar "Bu tiviti yazarken hiç kimseyi hedef almadım. Hiç kimseyi hedef almakta haddim değil zaten. Belki de hadsizlil yapmışımdır. Ama ben komşumuz, vefat ettiği zaman evde televizyon açılmayan zamanlarda büyüdüm. Yine söylüyorum ki, bir inanç üzerinden yazmadım yazdıklarımı , ama inanca a ve birbirimize, inananlara olan saygı üzerinden yazdım. İyi geceler" ifadelerini kullansa da başlayan tartışma bitmek bilmedi.

Son olarak Ekranların güzel ismi Pınar Altuğ da tartışmaya dahil oldu ve "İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım" diyerek ''Ben de başını kapatmayanlardanım" ifadelerini kullandı.

İşte Pınar Altuğ'un o açıklaması:

"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş ama caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olmasına karışmıyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım bunu inat olsun diye yapmıyorum böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."

