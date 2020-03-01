  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Mart 2020 15:43

Pınar Altuğ'dan şehitler için çağrı

Oyuncu Pınar Altuğ, İdlib kentinde düzenlenen hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için sosyal medya hesabından takipçilerine ve sevenlerine çağrıda bulundu. Altuğ, "Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme içme, gezme, kutlama mesajları paylaşmayalım" dedi.

Pınar Altuğ'dan şehitler için çağrı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından şehit askerlerimiz için sosyal medyadan yeme, içme görüntüleri ve mesajları atmamaları konusunda takipçilerine ricada bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU OLSUN"

Altuğ açıklamasında şunları yazdı: "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!... Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun... Beni bu konuda destekleyenler bu yazımı sayfalarında veya hikayelerinde paylaşabilirler. Gösterin kendinizi benim Instagram ailem" sözlerini takipçileriyle paylaştı.

"GÜN BAYRAK KALDIRMA GÜNÜDÜR"

Altuğ'a birçok takipçisinden destek gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Gün bayrak inme günü değil bayrak kaldırma, bayrak donatma günüdür. Şimdi yas vakti değil dik durma vaktidir" yorumlarını yaptılar

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şehit , çağrı , pınar altuğ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM