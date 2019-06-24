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  3. 24 Haziran 2019 17:17

Pınar Altuğ'u kızdıran ''tayt'' yorumu

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından oy kullanırken çektirdiği fotoğrafınını paylaşınca, takipçisi 31 Mart'ta giydiği taytı hatırlattı. Altuğ'dan yanıt gecikmedi.

Pınar Altuğ'u kızdıran ''tayt'' yorumu
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle girdiği polemiklerle zaman zaman gündeme gelen Pınar Altuğ geçtiğimiz gün oy için sandık başındaydı. Sandıkta oy kullanırken verdiği pozu paylaşan Altuğ'a 31 Mart seçiminde giydiği tayt hatırlatıldı.

Sıcak havanın da etkisiyle mini bir etek ve askılı bir tişört tercih eden Altuğ, bir takipçisinin 31 Mart seçiminde giydiği ve sosyal medyada o günlerde konuşulan taytı hatırlatınca Altuğ sinirlendi.

Altuğ kendisine bu hatırlatmayı yapan takipçisine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben sıcak sebebiyle giymedim ama arzu ederseniz size yollayayım giyip aynada kendinize bakar mutlu olursunuz."

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