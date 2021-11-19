Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyayı salladı: Babası Yağmur Atacan'ın kopyası!

Su adından bir kızları olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, ailece gittikleri basketbol maçından paylaşımda bulundu.

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştrilere maruz kalan Pınar Altuğ ailece gittikleri basket maçından bir kare paylaştı. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan babasına benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.