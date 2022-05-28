Pınar Deniz'den bomba açıklama: Kaan'a 'Seni seviyorum' diyebilirim

Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yürüyen ünlü oyuncu Pınar Deniz, kendisine kalp emojisi gönderen “Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Marka elçisi olduğu mücevher firmasının davetiyle Cannes Film Festivali’ne giden ünlü oyuncu Pınar Deniz, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Başarılı oyuncu İstanbul dönüşü havalimanında kameralara takıldı. 28 yaşındaki oyuncu, kırmızı halı için sade bir kıyafet seçmeye özen gösterdiklerini söyledi. Pınar Deniz Cannes’da çok iyi karşılandığını belirtti. Deniz, Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde yarışan Emin Alper’in “Kurak Günler” filminin prömiyerine katılamadığını belirtti. Güzel oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı “Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu’nun kendisine kalp emojisi göndermesiyle ilgili de yorum yaptı. TV100