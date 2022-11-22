  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Pınar Eliçe'nin Aslı Enver'le ilgili sözleri tepki çekti: ''Aslı kız oğlan kız değil ki''

Pınar Eliçe'nin Aslı Enver'le ilgili sözleri tepki çekti: ''Aslı kız oğlan kız değil ki''

Pınar Eliçe'nin Aslı Enver'le ilgili sözleri tepki çekti: ''Aslı kız oğlan kız değil ki''
Güncelleme:

Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın Youtube'da yaptığı programda söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti.

Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen'in sunucu koltuğunda oturduğu magazin yorum programında yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Bilal Özcan Aslı Enver'in evlenmeden hamile kalmasına dair yaptığı yorumda "Evlenmeden sevişmen normal değil" dedi.

Sunucu konuşmasında "Bu normal mi arkadaşlar? Nasıl normal karşılıyorsunuz? Normalleştirdiler ya! Türk örf ve adetlerinde böyle bir şey yok" dedi.

"KOCAMAN BİR KADIN..."
Pınar Eliçe ise "Böyle şeyler olabiliyor, onlar zaten evleneceklerdi. Aslı kız oğlan kız değil ki... Niye ya sevişmesin kız değil ki... Kocaman bir kadın..." diyerek tepki gösterdi.

Ancak iki yorumcunun da yorumları sosyal medyada tepki çekti. Programa "Size ne ya!", "Özel hayatından kime ne" yorumları geldi.

Etiketler aslı enver pınar eliçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Akar'dan İYİ Partili isme: ''Nah alırsın böyle oy''
Japon bankasından Türkiye'ye korkutan uyarı
Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk, altın yeniden yükselişte
Canlı yayına damgasını vuran sözler: ''Tencere darbesi yapmaya çalışıyorlar''
4 ihtimalli asgari ücret zammının işverene yükü hesaplandı
Şahmaran'dan ilk fragman geldi; Serenay Sarıkaya çırılçıplak sahneleriyle olay oldu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti
AFAD'dan 6 il için alarm! Atkıları bereleri hazırlayın!
Denizi olmayan kentte sahil! 2023'te hizmete sunulacak
Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş