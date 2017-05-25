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  3. 25 Mayıs 2017 19:44

Playboy modelini yakan paylaşım

Mahkeme 30 yaşındaki ünlü Playboy modeli Dani Mathers'ı çektiği bir fotoğraf gerekçesiyle cezalandırdı.

Playboy modelini yakan paylaşım
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Mahkeme, 30 yaşındaki ünlü Playboy modeli Dani Mathers'i bir spor salonunda çektiği ve yaşlı bir kadının çıplak olarak görüldüğü fotoğraf yüzünden cezalandırdı. Playboy modeline 3 yıl ertelemeli 30 saat grafitileri duvardan temizleme cezası verdi.

Playboy modeli Dani Mathers, fotoğrafı Snapchat'teki sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmış ve 71 yaşındaki yaşlı kadının vücuduyla dalga geçmişti. Kadının izni olmadan çıplak görüntüsünü yayımladığı için sert eleştirilere maruz kalan Mathers, ‘rıza dışı özel görüntüleri internette yayma’ suçlamasıyla ve 6 ay hapis istemiyle yargılandı. Mahkeme, Mathers'e 30 saat boyunca duvardan grafitileri temizleme cezası verdi. Mathers, 3 yıl süresince bu suçu tekrar işlerse hapis yatacak.

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