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Prens dizisinde kriz çıktı: Galaya katılmayacaklar

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Yayıncı Max ile yapımcı MGX arasında gala davetlileri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle "Prens" dizisinin yapım ekibi, galaya katılmama kararı aldı.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan ve hayali Bongomia Krallığı’nda geçen dizinin ilgiyle izlenen ve bir fenomene dönüşen 2 sezonunun ardından 3'üncü sezonu HBO Max ekranlarında yayınlanacak.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon öncesinde yapılacak gala etkinliği öncesi yapımcı firma MGX Yapım ile yayıncı platform Max arasında davetli sayısı konusunda kriz yaşandı.

Yarın İstanbul Modern’de gerçekleşecek gala öncesi, Max’in global standartlar uyarınca davetli sayısına sınırlama getirmesi üzerine, MGX Yapım tüm oyuncu ve teknik ekibin galada yer almasını istedi. Ancak bu talep kabul görmeyince, yapım şirketi gala davetine eksik katılım göstermemek adına organizasyona katılmama kararı aldı.

Dizinin başrol oyuncularından Giray Altınok ve ekip arkadaşları, yaptıkları açıklamada, “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” ifadelerini kullanarak, galada yer almayacaklarını duyurdu.

MGX Film’in kurucusu Müşvik Guluzade, oyunculara gönderdiği yazılı açıklamada, “Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Ancak hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz. İsteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” ifadelerine yer verdi.

Prens dizisinin 3'üncü sezon fragmanı yayınlandı: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!''

Öte yandan Prens'in 3'üncü sezon fragmanına Osmanlı İmparatorluğu ayrıntısı damgasını vurmuştu.  BluTV'nin yerini alan HBO Max'te 9 Mayıs'ta yayınlanacak Prens'in 3'üncü sezonunun fragmanına Prens'in Osmanlı İmparatorluğu ile tanıştığı an damgasını vurdu. 

Başrolünde Giray Altınok’un yer aldığı tarihi kurgu ve absürt komedi dizisi, özellikle geçen yıl yayınlanan ikinci sezon bölümleri ile geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı.

Prens'in 3. sezonunda hikayeye Osmanlı İmparatorluğu ve Venedikliler de dahil olacak. Fatih Sultan Mehmet’i Burak Dakak’ın canlandıracağı yapımda Akşemseddin’i Orhan Alkaya, Zağanos Paşa’yı ise Mustafa Kırantepe canlandıracak. 

 

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Etiketler prens prens 3. sezon fragman prens fragman yapım şirketi max HBO Max
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