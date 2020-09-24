Prison Break hayranlarına müjde

Dominic Purcell sosyal medya hesabından açıkladı: Prison Break'in 6. sezonu gelecek.

2005 ve 2009 yılları arasında 4 sezon boyunca yayınlanan Prison Break, Nisan ve 30 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan 5. sezonuyla yeniden ekranlara geldi. Dizide tutuklu Lincoln Burrows’u canlandıran Dominic Purcell, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 6. sezonun geleceğini belirtti.

Bir dizi söylentiye cevap vermek için Instagram hesabından paylaşım yapan Purcell, “Söylenti 1. Yaşlıyım, evet, 50 yaşındayım. Söylenti 2. Kelim. Hayır saçım var ama insanlar tıraş etmemi istiyor. Söylenti 3. Prison Break’in 6. sezonu gelecek mi? Evet. Söylenti 4. İnsanları seviyor muyum? Hayır. Toplu olarak değil. Kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.

Yapım şirketinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.