Raci Şaşmaz'a ''kayıp 52 milyon TL'' davası

Denge Yatırım Holding, 52 milyon 251 bin TL’yi kendi bünyesine geçirerek şirketi zarara uğrattığını belirttiği yapımcı Şaşmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkındaki yüzlerce belgeli habere geçen günlerde ‘kişilik hakları ihlali’ iddiasıyla erişim engeli kararı aldırmasıyla gündeme gelen yapımcı Raci Şaşmaz hakkında yeni bir suç duyurusunda daha bulunulduğu açığa çıktı. Denge Yatırım Holding A.Ş., İstanbul Fikirtepe’de başlamadan biten projelerin ‘mimarı’ olan ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanan Raci Şaşmaz’dan 52 milyon 251 bin TL’yi tahsil edilemediği için suç duyurusunda bulundu.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 17 Mart’ta sunulan dilekçeye göre, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Şaşmaz, 16 Ekim 2017 ila 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Denge Yatırım Holding A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Dilekçede yine bu dönemde KKTC’de bulunan “Toma Finance Limited” isimli şirketin yüzde 99,99’unun hissedarının bu şirket, kalanının ise Cemaleddin Çoban olduğu aktarıldı. Dilekçede, SPK’nin bu şirket hakkında 8 Şubat 2022 tarihinde bir dizi usulsüzlük tespit ettiği kaydedildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: “Raci Şaşmaz tarafından hem Müvekkil Şirket’e hem de hâkim ortağı olduğu Toma Finance’a ait ‘Pana Proje’ hisselerinin Cevdet Taşçeken’e devri planlanmıştır. Taraflar arasında birden fazla kez sözleşmeler akdedilmiştir. Cevdet Taşçeken’den toplamda 75 milyon TL’lik bona alınmıştır. 52 milyon 251 bin 100 TL’lik bonoların Toma Finance uhdesine kalmış olması ve tahsil edilerek malvarlığına dahil edilmesi gerekirken edilmediği tespit edilmiştir. SPK tarafından işbu işlemler nedeniyle ifadesine başvurulan Taşçeken, bu bonalar nedeniyle ödemeleri Şaşmaz’a elden yaptığını söylemiştir. Raci Şaşmaz, Toma Finance uhdesinde bulunması gereken 52 milyon 251 bin 100 TL’lik bonoları hiçbir haklı hukuki gerekçe olmaksızın kendi uhdesine geçirerek müvekkil şirketi zarar uğratmıştır. Davalı Şaşmaz aleyhine kısmi icra takibi yapıldığından İstanbul 18. İcra Dairesi’ndeki dosyaya yapılan itirazın iptali ile yüzde 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, Cemalettin Çoban hakkında da 28 milyon 251 bin TL’lik ana paranın faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ederiz.”

Dilekçede Şaşmaz ve Çoban'ın ‘örtülü kazanç aktarımı’ yoluyla Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin malvarlığının azaltıldığı iddia edilerek, bu zararın faiziyle birlikte Şaşmaz ve Çoban'dan tahsil edilmesi talep edildi.

Birgün