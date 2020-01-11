  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 11 Ocak 2020 12:44

Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti

Bir genç spor hocasına attığı mesajlarla tartışılan Rafet El Roman bu sefer “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek mesajlaştığı 6 genç kızın isimlerini ve mesajlaşmalarını paylaştı.

Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şarkıcı Rafet El Roman, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başladı.Kendisine yazan kadın hayranlarının mesajlarına cevap veren El Roman, konuşmalarının ifşa edilmesi üzerine “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek 6 genç kızın isimleriyle birlikte mesajlarını paylaştı.

Kadraj Magazin'in paylaşımına göre, Roman, "Her yazana cevap veriyor musun ki" diyen takipçisine, İnsanlara taciz, sarkıntılık etmiyorum biraz flört ediyorum o kadarcık ta olsun" yanıtı verdiği görüldü.

İşte o paylaşımlar:

 SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hayranlarının kendisine attığı mesajları, isimleri açık şekilde Instagram hesabından paylaşan Rafet El Roman, genç kadınları hedef haline getirdiği için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturdu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sosyal medya , rafet el roman , mesaj , ifşa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM