Rapçi Ceza'nın en acı günü! Bu sözleri herkesi ağlattı

Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ceza "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"DÜN GECE SENSİZ İLK KONSERİMİ VERDİM"

Babasının vefatı sonrası ilk konserine çıkan Ceza, Twitter hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"Dün gece sensiz ilk konserimi verdim" diyen Ceza, "Dün gece sensiz ilk konserimi verdim... Senin en sevdiğin şarkıları söylerken sanki oradaydın ve beni dinliyordun. Gerçeği bildiğim halde gözlerim seni aradı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun babam..." ifadelerini kullandı. Ünlü rapçinin paylaşımın ardından takipçilerinden destek mesajı yağdı.

SAGOPA'DAN CEZA'YA BAŞSAĞLIĞI

Yakın çevresi acı gününde Ceza'yı yalnız bırakmazken, uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı rapçi Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı gelmişti.

'Sagopa Kajmer' lakaplı rapçi Yunus Özyavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba. Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Ceza, bu mesaja kayıtsız kalmamıştı. Ünlü rapçi, "Sağ ol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... Mekanı cennet olsun" şeklinde yanıt vermişti.







